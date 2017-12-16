ФОТО: В Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома

Читатель Defi сообщил в редакцию, что сегодня в первой половине дня на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ что-то случилось.

”Что сегодня случилось по адресу Кярбери, 34? Полиция, скорая, пожарные с лестницей и спасательным батутом”, — написал он.

”Сегодня около 10:50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на крыше дома на улице Кярбери находится женщина. На место сразу был выслан патруль, скорая и спасатели. Выяснилось, что на крыше находится 18-летняя девушка, которая после разговора с полицейскими сама спустилась вниз. Скорая отвезла девушку в больницу для проверки”, — сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик.