16.12.2017, 15:42

ФОТО: В Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома

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Эрика Каяк
Эрика Каяк
EST
ФОТО: В Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома
Delfi lugeja

Читатель Defi сообщил в редакцию, что сегодня в первой половине дня на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ что-то случилось.

”Что сегодня случилось по адресу Кярбери, 34? Полиция, скорая, пожарные с лестницей и спасательным батутом”, — написал он.

”Сегодня около 10:50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на крыше дома на улице Кярбери находится женщина. На место сразу был выслан патруль, скорая и спасатели. Выяснилось, что на крыше находится 18-летняя девушка, которая после разговора с полицейскими сама спустилась вниз. Скорая отвезла девушку в больницу для проверки”, — сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик.

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