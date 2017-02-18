ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших

В субботу в 13:42 в полицию поступил вызов: в Ласнамяэ на Смуули теэ столкнулись два автомобиля. На месте выяснилось, что в больницу следует доставить двоих: беременную женщину и 2-летнего ребенка.
По первоначальным данным, беременная женщина на BMW выехала встречную, в результате чего столкнулась с автомобилем Toyota Avensis. В результате столкновения 2-летнего ребенка, находившегося в Toyota, отвезли в больницу на медосмотр. Вероятно, у беременной женщины возникли проблемы со здоровьем. По данным полиции, водители были трезвы. На месте работает полиция.
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