18.02.2017, 14:58

ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших
Foto: Madis Veltman

В субботу в 13:42 в полицию поступил вызов: в Ласнамяэ на Смуули теэ столкнулись два автомобиля. На месте выяснилось, что в больницу следует доставить двоих: беременную женщину и 2-летнего ребенка.

По первоначальным данным, беременная женщина на BMW выехала встречную, в результате чего столкнулась с автомобилем Toyota Avensis. В результате столкновения 2-летнего ребенка, находившегося в Toyota, отвезли в больницу на медосмотр. Вероятно, у беременной женщины возникли проблемы со здоровьем. По данным полиции, водители были трезвы. На месте работает полиция.

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