ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших

Foto: Madis Veltman

В субботу в 13:42 в полицию поступил вызов: в Ласнамяэ на Смуули теэ столкнулись два автомобиля. На месте выяснилось, что в больницу следует доставить двоих: беременную женщину и 2-летнего ребенка.