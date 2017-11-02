ФОТО: В квартире в Тарту от свечи загорелась кровать, пожилая женщина и собака спаслись

В деревянном доме на улице Якоби в Тарту сегодня утром загорелась кровать. Находившиеся в квартире 91-летняя женщина и ее собака спаслись.

Сегодня в 10:24 спасатели получили через Центр тревоги вызов на пожар в деревянный многоквартирный дом на улице Якоби в Тарту. Выяснилось, что в квартире на первом этаже горит кровать. Из помещений самостоятельно выбрались 91-летняя женщина и ее собака. Спасатели сразу ограничили распространение огня, но горевшая комната стала не пригодной для использования.

От жара там расплавилась потолочная лампа, и комната частично покрылась слоем сажи. Кухня и вторая комната двухкомнатной квартиры были слегка повреждены дымом. Надышавшуюся дымом владелицу квартиры доставили на осмотр в больницу. Собаку взяла к себе живущая поблизости дочь.

По утверждению побывавшего на месте инспектора спасательного центра, пожар начался от на минутку оставленной без присмотра свечи, которая упала на кровать и подожгла матрас.