Центр тревоги получил около 17:00 сообщение, что в квартире пятиэтажного дома по адресу Ластекоду, 26 чувствуется запах дыма из-за загоревшегося пола. Спасатели прибыли на место и устранили инцидент.
ФОТО: В квартире в центре Таллинна загорелся пол
31 декабря на улице Ластекоду в центре Таллинна в одной из квартир многоэтажного дома вместо елки загорелся пол.
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