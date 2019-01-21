ФОТО: В Курессааре 7-летнего ребенка сбили сразу две машины rus.delfi.ee EST

Liiklusõnnetus Kuressaares, laps jäi auto alla Foto: Irina Mägi

Сегодня утром в Курессааре произошло ДТП: семилетнего ребенка сбили сразу две машины. К счастью, его повреждения не были серьезными.