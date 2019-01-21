21.01.2019, 12:52

ФОТО: В Курессааре 7-летнего ребенка сбили сразу две машины

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Kuressaares, laps jäi auto alla
Liiklusõnnetus Kuressaares, laps jäi auto allaFoto: Irina Mägi

Сегодня утром в Курессааре произошло ДТП: семилетнего ребенка сбили сразу две машины. К счастью, его повреждения не были серьезными.


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