ФОТО: В Курессааре 7-летнего ребенка сбили сразу две машины
Сегодня утром в Курессааре произошло ДТП: семилетнего ребенка сбили сразу две машины. К счастью, его повреждения не были серьезными.
Сегодня утром в Курессааре произошло ДТП: семилетнего ребенка сбили сразу две машины. К счастью, его повреждения не были серьезными.
Около 8:38 в Центр тревоги поступило сообщение из Курессааре, где на улице Валлимаа на пешеходном переходе, регулируемом дорожными знаками, семилетний ребенок получил удар от легкового автомобиля BMW. От удара ребенка отбросило на проезжую часть, где его также задел Hyundai.
В момент инцидента на улице еще было темно и шел снег. Полиция выяснила, что оба водителя были трезвыми и имеют права соответствующей категории. Резина автомобилей также отвечала требованиям.
Скорая помощь доставила ребенка в больницу, но на данный момент его уже отпустили домой.
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