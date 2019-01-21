ФОТО: В Курессааре 7-летнего ребенка сбили сразу две машины

Около 8:38 в Центр тревоги поступило сообщение из Курессааре, где на улице Валлимаа на пешеходном переходе, регулируемом дорожными знаками, семилетний ребенок получил удар от легкового автомобиля BMW. От удара ребенка отбросило на проезжую часть, где его также задел Hyundai.

В момент инцидента на улице еще было темно и шел снег. Полиция выяснила, что оба водителя были трезвыми и имеют права соответствующей категории. Резина автомобилей также отвечала требованиям.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу, но на данный момент его уже отпустили домой.