ФОТО: В Кристийне автомобиль врезался в дверь подъезда многоквартирного дома

Незадолго до 21 часа произошло ДТП в таллиннском районе Кристийне на улице Котка, где водитель потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дверь многоквартирного дома.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что ДТП произошло в 20:50.

В автомобиле пострадали водитель и пассажир. Более точные обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным Delfi, это была не единственная авария этого шофера — непосредственно перед описанным здесь ДТП он на этой же машине врезался в автомобиль на улице Тедре.