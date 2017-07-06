ФОТО: В Кристийне автомобиль врезался в дверь подъезда многоквартирного дома

Незадолго до 21 часа произошло ДТП в таллиннском районе Кристийне на улице Котка, где водитель потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дверь многоквартирного дома.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что ДТП произошло в 20:50.
В автомобиле пострадали водитель и пассажир. Более точные обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным Delfi, это была не единственная авария этого шофера — непосредственно перед описанным здесь ДТП он на этой же машине врезался в автомобиль на улице Тедре.
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