ФОТО: В Копли внедорожник сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

В пятницу во второй половине дня на улице Сыле в Таллинне произошла авария, в ходе которой внедорожник сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу.
Представитель Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что ДТП произошло возле Сыле, 58, где женщина переходила в не предназначенном для этого месте проезжую часть, в результате чего была сбита черным внедорожником.
Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.
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