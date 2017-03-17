17.03.2017, 16:30

ФОТО: В Копли внедорожник сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Копли внедорожник сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Õnnetus Sõle tänavalFoto: Veiko Vares

В пятницу во второй половине дня на улице Сыле в Таллинне произошла авария, в ходе которой внедорожник сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу.

Представитель Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что ДТП произошло возле Сыле, 58, где женщина переходила в не предназначенном для этого месте проезжую часть, в результате чего была сбита черным внедорожником.


Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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