ФОТО: В концерне VKG опять произошел пожар. Возгорание ликвидировано

9 июня 8.46 на принадлежащем концерну Viru Keemia Grupp (VKG) заводе по производству сланцевого масла Petroter II, в котельной на 9 этаже произошла утечка дымового газа, результатом которой стало возгорание.

Для обеспечения безопасности технологического процесса работа завода Petroter была приостановлена, что является предусмотренной в подобных случаях мерой. Локализацией пожара на месте занимались пожарные бригады Спасательного департамента и специалисты концерна.

Пожару была присвоена третья категория, поскольку речь идет о химическом предприятии категории опасности A. Люди не пострадали. Утечки вредных химических веществ не произошло. Для выяснения причин возгорания будет создана соответствующая комиссия и будет проведено расследование.

О происшествии порталу Delfi сообщила пресс-секретарь концерна VKG Ирина Боенко, которой был задан вопрос:

- 2 июня на вашем предприятии был пожар, теперь снова возгорание. Не слишком ли часто горит на VKG? Что это — чистая случайность или, извините, бардак?

- Никакого бардака нет, это случайность. Как и в прошлый раз, создана комиссия, которая выявит причины, и на основании выводов комиссии будут приняты самые серьезные меры, — сказала Ирина Боенко.