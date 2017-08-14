14.08.2017, 19:55

ФОТО: В кохтла-ярвеской школе погибла уборщица, выпав из окна

 (67)
дополнено в 8:30
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST
ФОТО: В кохтла-ярвеской школе погибла уборщица, выпав из окна
Foto: Taavi Sepp

Сегодня в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве произошел несчастный случай: уборщица выпала из окна и разбилась.

Об этом сообщил в редакцию осведомленный источник. Пресс-секретарь Идаской префектуры полиции Кертту Кралль подтвердила Delfi эту информацию.

По ее словам, подробности случившегося выясняются. Заведено уголовное дело по статье 197 Пенитенциарного кодекса Эстонии (Игнорирование требований гигиены и безопасности труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет).

Позже стало известно, что несчастье случилось в 12:15. Погибшей оказалась 63-летняя женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии