ФОТО: В кохтла-ярвеской школе погибла уборщица, выпав из окна

Сегодня в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве произошел несчастный случай: уборщица выпала из окна и разбилась.

Об этом сообщил в редакцию осведомленный источник. Пресс-секретарь Идаской префектуры полиции Кертту Кралль подтвердила Delfi эту информацию.

По ее словам, подробности случившегося выясняются. Заведено уголовное дело по статье 197 Пенитенциарного кодекса Эстонии (Игнорирование требований гигиены и безопасности труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет).

Позже стало известно, что несчастье случилось в 12:15. Погибшей оказалась 63-летняя женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.