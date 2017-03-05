ФОТО: В Кохтла-Ярве в результате пожара в квартире погибла женщина

В Центр тревоги в 12:06 поступило сообщение о пожаре на улице Оутокумпо в Кохтла-Ярве. Выяснилось, что в квартире на втором этаже открытым пламенем горит коридор, а внутри может находиться человек.

Спасатели вошли в квартиру и начали поиски возможного пострадавшего и тушение пожара. В итоге спасатели никого не нашли. Позже выяснилось, что проживавшая в квартире женщина самостоятельно перебралась в соседнюю квартиру, где потеряла сознание.

После ее обнаржения, пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

Спасатели потушили пожар и проветрили квартиру к 12:49. Возможной причиной начала пожара могло быть электрическое замыкание.