ФОТО: В Кохтла-Ярве убили несовершеннолетнюю девушку

Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки.

По словам человека, видевшего прибытие полиции, утром около 9 часов на месте работали специалисты, которые ставили отметки и брали пробы. ”Обозначили место, где убили жертву”, — сказал он Delfi. Также были опрошены люди, которые пришли на место происшествия. Поговаривают, что ночью в округе были слышны женские крики.

На месте находились и полицейские собаки. Процедуры длились в общей сложности около 4 часов.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил, что сегодня около 08:40 утра на улице Пярна в Кохтла-Ярве был найден труп 15-летней девочки с признаками насилия. Возбуждено уголовное дело по статье ”убийство”.

Всех людей, у которых есть информация, касающаяся этого происшествия, которые видели либо слышали что-либо, полиция просит незамедлительно связаться с ней по номеру 112.

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По данным Delfi, около 16 часов полиция вернулась на место происшествия и провела обыск в мусорном контейнере фабрики.