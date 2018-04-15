15.04.2018, 15:31

ФОТО: В Кохтла-Ярве убили несовершеннолетнюю девушку

дополнено в 17:50
rus.delfi.ee
EST 190
Galerii: 3 pilti
Kohtla-Järvele naise surnukeha järgi sõitnud politseiauto Foto: Lugeja foto

Сегодня утром в Кохтла-Ярве во дворе швейной фабрики по адресу Пярна,11 было найдено тело несовершеннолетней девушки.

По словам человека, видевшего прибытие полиции, утром около 9 часов на месте работали специалисты, которые ставили отметки и брали пробы. ”Обозначили место, где убили жертву”, — сказал он Delfi. Также были опрошены люди, которые пришли на место происшествия. Поговаривают, что ночью в округе были слышны женские крики.

На месте находились и полицейские собаки. Процедуры длились в общей сложности около 4 часов.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил, что сегодня около 08:40 утра на улице Пярна в Кохтла-Ярве был найден труп 15-летней девочки с признаками насилия. Возбуждено уголовное дело по статье ”убийство”.

Всех людей, у которых есть информация, касающаяся этого происшествия, которые видели либо слышали что-либо, полиция просит незамедлительно связаться с ней по номеру 112.

Lugeja foto

По данным Delfi, около 16 часов полиция вернулась на место происшествия и провела обыск в мусорном контейнере фабрики.

В 17:30 в Йыхвиском доме полиции состоялась пресс-конференция, на которой о положении дел рассказали руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнер Юуусе и старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило.

Юуусе сказал, что имеется несколько версий. В том числе не исключается, что жертва знала убийцу.

”К сожалению, в полицию ночью никто не звонил с информацией о криках. Важно, чтобы люди всегда звонили, когда видят”, — сказал он.

Мерило заверила, что работа идет полным ходом. ”Собрано довольно много информации, которая обнародованию не подлежит”, — сказала она и выразила надежду на то, что преступник или преступники будут пойманы как можно быстрее.

Отмечается, что на этот раз девочка ушла из дома без ведома родителей, но это не тот случай, когда подросток постоянно уходит из дома. Как только родители утром обнаружили, что девочки нет, то сразу бросились на поиски.

”Нет причин полагать, что семья могла быть проблемной”, — заверила Мерило.

Использование полицейской собаки результатов не принесло.

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