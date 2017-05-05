ФОТО: В Кохтла-Ярве пожарные несколько часов боролись с огнем на открытой местности

Вчера в Кохтла-Ярве произошло два крупных возгорания на открытой местности. В 16:11 спасатели получили вызов в Сомпа, где в округе улицы Терасе горело 4 гектара сухой травы. Прибыв на место, спасатели увидели, что пламя с большой скоростью движется в сторону леса. Спасателям удалось справиться с огнем только к шести часам.

В 21:38 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города в окрестностях улицы Паргитагузе горит поле, и площадь возгорания достигает двух гектаров. Спасатели потушили возгорание примерно через час.

Предполоджительной причиной пожара стало разведение костра с нарушением требований противопожарной безопасности. К сожалению, инспекторам Спасательного департамента за минувший месяц пришлось начать два производства в связи с подобными нарушениями, нарушители получили предупреждающий штраф, однако, согласно закону, этот штраф может достигать 1200 евро.

"Обязательно побеседуйте со своими детьми о том, что поджигать сухую траву ни в коем случае нельзя, приведя примеры того, чем это может грозить (пожар может перекинуться на лес, на жилые здания, в пожаре гибнут птенцы начавших гнездование птиц, насекомые и мелкие животные, в таких пожарах может даже погибнуть человек). И помните о том, что с 14 апреля в Эстонии объявлено пожароопасное время, а это значит, что нужно внимательно ознакомиться к требованиями, предъявляемыми тем, кто разводит костер", — говорится в обращении Спасательного департамента.

Информацию об этом всегда можно получить по телефону 1524.