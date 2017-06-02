ФОТО: В Кохтла-Ярве на территории VKG произошло возгорание

В пятницу около 20 часов на предприятии Viru Keemia Grupp (VKG) произошло возгорание емкости из-под сланцевого масла.

Как сообщила в 21:30 порталу Delfi пресс-секретарь VKG Ирина Боенко, ”на производственной территории загорелась пустая емкость для хранения сланцевого масла. На месте происшествия в настоящее время работают команды Восточного спасательного департамента и специалисты VKG. В результате возгорания люди не пострадали. Утечки опасных химикатов не произошло”.