16.03.2018, 16:22

ФОТО: В Клоога автомобиль провалился под лед — люди спаслись лишь чудом

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rus.delfi.ee
EST 25
Galerii: 18 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня утром в Клоога в Харьюмаа под лет провалился легковой автомобиль Mercedes.

Молодым людям, ехавшим на нем, к счастью, удалось вовремя выбраться.
По словам очевидца происшествия, молодые люди тренировались в езде по скользкой дороге для сдачи экзамена по вождению и не смогли предположить, что лед транспортного средства не выдержит.

В Спасательном департаменте сказали Delfi, что это был счастливый несчастный случай, поскольку молодым людям удалось выбраться.

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