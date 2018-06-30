30.06.2018, 18:06

ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

 (5)
дополнено в 20:32
rus.delfi.ee
EST 21
ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов
Päästeamet

Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.

Поскольку ангар находится рядом с железной дорогой, то огонь распространился и на шпалы железнодорожного полотна. Пожар тушили 10 пожарных команд.

Сильный ветер усложнял спасателям работы по тушению пожара. В ангаре находились два старых тепловоза и резервуары для нефтепродуктов. Черный дым от пожара шел в сторону города. Около 20:00 Спасательный департамент сообщил, что пожар взят под контроль.

Местных жителей просят закрыть в домах окна.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

30.06.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv.
Подробнее


Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

30.06.2018
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

30.06.2018
Лидер группы ”Машина времени” Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.
Подробнее