ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.

Поскольку ангар находится рядом с железной дорогой, то огонь распространился и на шпалы железнодорожного полотна. Пожар тушили 10 пожарных команд.

Сильный ветер усложнял спасателям работы по тушению пожара. В ангаре находились два старых тепловоза и резервуары для нефтепродуктов. Черный дым от пожара шел в сторону города. Около 20:00 Спасательный департамент сообщил, что пожар взят под контроль.

Местных жителей просят закрыть в домах окна.