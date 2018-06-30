30.06.2018, 18:06

ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

 (6)
дополнено в 20:32
rus.delfi.ee
EST 21
ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов
Päästeamet

Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.

Поскольку ангар находится рядом с железной дорогой, то огонь распространился и на шпалы железнодорожного полотна. Пожар тушили 10 пожарных команд.

Сильный ветер усложнял спасателям работы по тушению пожара. В ангаре находились два старых тепловоза и резервуары для нефтепродуктов. Черный дым от пожара шел в сторону города. Около 20:00 Спасательный департамент сообщил, что пожар взят под контроль.

Местных жителей просят закрыть в домах окна.

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