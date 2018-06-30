ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.
Поскольку ангар находится рядом с железной дорогой, то огонь распространился и на шпалы железнодорожного полотна. Пожар тушили 10 пожарных команд.
Сильный ветер усложнял спасателям работы по тушению пожара. В ангаре находились два старых тепловоза и резервуары для нефтепродуктов. Черный дым от пожара шел в сторону города. Около 20:00 Спасательный департамент сообщил, что пожар взят под контроль.
Местных жителей просят закрыть в домах окна.
Praeguseks hetkeks angaar on maha põlenud ja kokku varisenud. Sees olid erinevaid kütuse mahuteid ja kaks raudtee vedurit. #kiviõlitulekahju pic.twitter.com/N3hRbXAZK1— Päästeamet (@paasteamet) June 30, 2018