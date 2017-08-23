ФОТО: В Каркси-Нуйа горел металлический ангар

Вчера в 19:03 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Вильяндимаа в Каркси-Нуйа на улице Эттевытлузе, где горел металлический ангар промышленного здания.

Когла спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что горела торцовая стена в объеме примерно 25 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, открыли торцовую стену. Возгорание ликвидировали в 20:40. На месте происшествия работали спасатели из Абья-Палуоя, Тырва и добровольцы Каркси-Нуйа. Причина возникновения пожара выясняется.