23.08.2017, 21:10

ФОТО: В Каркси-Нуйа горел металлический ангар

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rus.delfi.ee
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Galerii: 20 pilti
Karksi-Nuias põles plekist angaar Foto: Kenno Soo

Вчера в 19:03 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Вильяндимаа в Каркси-Нуйа на улице Эттевытлузе, где горел металлический ангар промышленного здания.

Когла спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что горела торцовая стена в объеме примерно 25 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, открыли торцовую стену. Возгорание ликвидировали в 20:40.

На месте происшествия работали спасатели из Абья-Палуоя, Тырва и добровольцы Каркси-Нуйа.

Причина возникновения пожара выясняется.

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