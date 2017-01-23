На снимке видно, что тонкий лед не выдержал тяжести автомобиля, и последний оказался в воде.
ФОТО: В карьере Мяннику автомобиль оказался в ледяном плену(9)
Читатель Delfi прислал в редакцию фото, сделанное в воскресенье вечером на карьере Мяннику.
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