02.01.2019, 13:00

ФОТО: В Кадриорге упавшее на дорогу дерево сильно нарушило движение

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Кадриорге упавшее на дорогу дерево сильно нарушило движение
Delfi

Сегодня в первой половине дня в Кадриорге в Таллинне из-за сильного ветра на трамвайные пути упало дерево, что привело к остановке движения от Таллиннского университета до Русалки.

На месте находится полиция и спасатели.

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