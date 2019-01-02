ФОТО: В Кадриорге упавшее на дорогу дерево сильно нарушило движение

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Delfi

Сегодня в первой половине дня в Кадриорге в Таллинне из-за сильного ветра на трамвайные пути упало дерево, что привело к остановке движения от Таллиннского университета до Русалки.