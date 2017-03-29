ФОТО: В Йыхви подростки ехали на автобусе, зацепившись за него сзади

В понедельник вечером в Йыхви был замечен автобус, к которому сзади прицепились двое молодых людей. Подростки проехали таким образом одну остановку.

”Боже, совсем сдурели!” — написала одна женщина в группе "Margatud Jõhvis” в Facebook, в которой и была размещена соответствующая фотография. Сам автор снимка написал там же, что не успел отреагировать, так как молодые люди слезли на следующей остановке и убежали.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря Идаской префектуры Керту Кралль, один внимательный гражданин все же нашелся и 27 марта в 17:20 сообщил Центру тревоги о том, что на улице Кааре в Йыхви двое молодых людей зацепились за заднюю часть автобуса и едут на нем таким образом.

По прибытии полиции подростки уже скрылись и задержать их не удалось. По словам представителя Йыхвиского отделения полиции Сийма Линнарда, такие случаи происходят редко и, в основном, тогда, когда на дорогах скользко и можно схватиться за задний бампер автомобиля и скользить сзади.

”Запечатленное на фото поведение крайне безответственно и рискованно, и его последствия могут оказаться крайне печальными. На дорогах неизбежно происходит огромное количество непредвиденных ситуаций, требующих незамедлительной реакции. Им могут сопутствовать резкие маневры или торможения, в результате которых подростки могут просто не удержаться и упасть на проезжую часть, попав под колеса едущего сзади транспортного средства”, — предупредил Линнард.

”В таких случаях важно, чтобы другие участники дорожного движения не оставались равнодушными, а немедленно сообщали об опасности в полицию, а по возможности и водителю автобуса”, — добавил он.