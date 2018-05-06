ФОТО: В Йыгевамаа во дворе жилого дома сгорела баня

Вчера вечером в Йыгевамаа в Мыхкюла во дворе жилого дома горела баня.

"Вчера около часа ночи из Йыгевамаа, из Мыхкюла позвонили в Центр тревоги и сказали, что у одного хутора видно большое зарево. Первый звонок на номер экстренной помощи сделал сосед, который увидел зловещие языки пламени", — сообщил побывавший на месте фотограф Каспар Покк.

На месте происшествия выяснилось, что горела баня, по прибытии спасателей языки пламени вырывались через крышу, в находящемся рядом жилом доме люди проснулись от треска. Жилому дому опасность не угрожала.

"Семья вечером топила баню, но что пошло не так и почему вспыхнул пожар, пока неизвестно", — завершил Покк.

Люди при пожаре не пострадали, однако баня стала непригодной для использования.