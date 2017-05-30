ФОТО: В Йыгевамаа пожар уничтожил дом, трое детей успели вовремя выбраться

В понедельник в 20:41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Палупере в волости Йыгева, где горело подсобное здание.

По прибытию спасателей на место от строения остались только стены, а из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающую к нему часть жилого дома и крышу. На момент возгорания в доме находилось трое детей-школьников, которые успели выйти на улицу и не пострадали. Позже домой вернулась мать семейства вместе с четвертым ребенком.



Возгорание было потушено в 00:02.

Причины случившегося выясняются.

Соседи и близкие семьи предложили погорельцам помощь, в том числе в виде временного пристанища. Гоовность внести свой вклад выразили и местные активисты.