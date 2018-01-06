06.01.2018, 11:03

ФОТО: В Йыгевамаа открытым пламенем полыхала машина

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rus.delfi.ee
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Sõiduauto Opeli põleng Jõgevamaal
Põlev sõiduauto JõgevamaalFoto: Kaspar Pokk

Сегодня рано утром спасатели получили сообщение о том, что в Йыгевамаа загорелась машина.

Сообщение о пожаре в Йыгевамаа, в деревне Пилу Спасательный департамент поступило около 5 утра. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что открытым пламенем полыхает припаркованная на обочине дороги машина Opel. Сообщивший о пожаре изначально думал, что горит дом.

В машине людей не было. Предполагается, что возгорание могла возникнуть в задней части автомобиля. Номерные знаки с автомобиля были сняты. Признаков аварии не обнаружено.

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