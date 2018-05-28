ФОТО: В Йыгевамаа ночью был сильный пожар

Читатель Delfi ночью прислал редакцию фотографию, сделанную деревне Кеэра в Йыгевамаа. На фото видно, что пожар серьезный.
Новость будет дополнена.
Читатель Delfi ночью прислал редакцию фотографию, сделанную деревне Кеэра в Йыгевамаа. На фото видно, что пожар серьезный.
Новость будет дополнена.
Müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 31.05.2018
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