ФОТО: В Йыгевамаа Chrysler въехал в дерево, водитель погиб

Рано утром в четверг в Йыгевамаа произошло тяжкое ДТП, в результатен которого скончался 47-летний мужчина.

О ДТП на 6 км шоссе Лайузе-Куремаа, в деревне Алавере, в Центр тревоги сообщили в 5:10 утра. По первоначальным данным, автомобиль Chrysler, двигавшийся в направлении Куремаа, по еще пока неустановленной причине выехал с дороги и въехал в дерево. В машине находился только водитель. Мужчина скончался на месте.

Все обстоятельства ДТП установит следствие. На данный момент известно, что дорожное покрытие в месте аварии было хорошим, а шины автомобиля соответствовали требованиям. Максимально допустимая скорость в районе ДТП составляла 50 км/час.