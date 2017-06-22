22.06.2017, 10:33

ФОТО: В Йыгевамаа Chrysler въехал в дерево, водитель погиб

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дополнено в 10:47
rus.delfi.ee
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Jõgevamaal hukkus vastu puud sõitnud autojuht
Jõgevamaal hukkus vastu puud sõitnud autojuhtFoto: Lõuna prefektuur

Рано утром в четверг в Йыгевамаа произошло тяжкое ДТП, в результатен которого скончался 47-летний мужчина.

О ДТП на 6 км шоссе Лайузе-Куремаа, в деревне Алавере, в Центр тревоги сообщили в 5:10 утра. По первоначальным данным, автомобиль Chrysler, двигавшийся в направлении Куремаа, по еще пока неустановленной причине выехал с дороги и въехал в дерево. В машине находился только водитель. Мужчина скончался на месте.

Все обстоятельства ДТП установит следствие. На данный момент известно, что дорожное покрытие в месте аварии было хорошим, а шины автомобиля соответствовали требованиям. Максимально допустимая скорость в районе ДТП составляла 50 км/час.

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