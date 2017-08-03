ФОТО: В Йыгева ночью подожгли старое здание вокзала и рыночный киоск

Сегодня ночью спасатели ездили тушить старое здание железнодорожного вокзала Йыгева и торговый киоск на рыночной площади. Причиной обоих пожаров считают поджог.

За несколько минут до полуночи спасателей вызвали в город Йыгева, где горело старое здание железнодорожного вокзала. Первыми прибывшие на место происшествия члены команды Йыгева сказали, что по их прибытию здание горело открытым пламенем. Огонь вырывался через крышу. Сразу начали работы по тушению. Пожар был наиболее интенсивным в части здания со стороны Тарту, в другой конец огонь не распространился. Этому, очевидно, поспособствовала встроенная противопожарная стена.

В заброшенном историческом здании не было электричества, его окна и двери были заколочены. Хотя более точные ответы даст расследование, можно предположить, что пожар начался от чьего-то злонамеренного поджога.

На происшествие отреагировали спасатели Йыгева на двух машинах, а также пожарные Пылтсамаа и Табивере, добровольцы и оперативный дежурный Тарту. Ни один человек при пожаре не пострадал.

В то время как в центре Йыгева шли работы по тушению старого железнодорожного вокзала, из города Йыгева, с расстояния примерно полкилометра, поступило новое сообщение о пожаре. Около часа ночи на рыночной площади подожгли торговый киоск.

Подожгли нижнюю часть маленького здания. Своевременное обнаружение пожара и быстрые действия спасателей предотвратили распространение огня в киоск.

Хотя внутренняя часть не была повреждена ни огнем, ни водой, просочившийся в киоск дым испортил находившийся там товар. С пожара в вокзале на рыночную площадь отправили спасателей Пылтсамаа.