25.06.2018, 19:21

ФОТО: В Иванову ночь в ДТП в Латвии погибли две женщины. В аварии участвовал гражданин Эстонии

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rus.delfi.ee
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Küünlad Rubene õnnetuskoha juures Lätis
Küünlad õnnetuskoha juures Lätis Rubene lähedal.Foto: Anni Õnneleid

24 июня в 00:55 на шоссе Валмиера-Рига в паре километров от Рубене произошло ДТП, в котором погибли две гражданки Латвии, пишет Maaleht.

Мужчина 1968 года рождения на Volvo наехал на лося. После столкновения автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с прицепом DAF, которым управлял гражданин Эстонии.

В результате ДТП погибли две пассажирки Volvo, женщина 1974 года рождения и девушка 2002 года рождения. Пострадали также вторая находившаяся в машине женщина 1974 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Полиция Латвии начала уголовное расследование и выяснит более точные обстоятельства случившегося.

На месте происшествия еще в понедельник вечером можно было увидеть автомобильные детали, самые большие из которых были собраны в автомобильную шину. Зажженные рядом с шиной и земляникой свечи недавно погасли.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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