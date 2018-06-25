ФОТО: В Иванову ночь в ДТП в Латвии погибли две женщины. В аварии участвовал гражданин Эстонии

24 июня в 00:55 на шоссе Валмиера-Рига в паре километров от Рубене произошло ДТП, в котором погибли две гражданки Латвии, пишет Maaleht.

Мужчина 1968 года рождения на Volvo наехал на лося. После столкновения автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с прицепом DAF, которым управлял гражданин Эстонии.

В результате ДТП погибли две пассажирки Volvo, женщина 1974 года рождения и девушка 2002 года рождения. Пострадали также вторая находившаяся в машине женщина 1974 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Полиция Латвии начала уголовное расследование и выяснит более точные обстоятельства случившегося.

На месте происшествия еще в понедельник вечером можно было увидеть автомобильные детали, самые большие из которых были собраны в автомобильную шину. Зажженные рядом с шиной и земляникой свечи недавно погасли.