ФОТО: В Испании задержан один из главарей Солнцевской преступной группировки с эстонскими корнями

Вчера Гражданская гвардия Испании в рамках спецоперации против российской мафии провела ряд обысков, в результате которых среди прочих был задержан один из лидеров Солнцевской преступной группировки, имеющий эстонские корни, Арнольд Тамм.

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали владельца футбольного клуба "Марбелья", российского предпринимателя Александра Гринберга по подозрению в отмывании денег "русской мафии", в частности московской ОПГ "Солнцевская", и создании преступного сообщества, пишет newsrucom со ссылкой на EFE.

По информации агентства, в рамках уголовного дела было задержаны 11 человек, включая одного из лидеров ОПГ "Солнцевская" Арнольда Тамма (Арнольд Спиваковский, экс-гендиректор гостиничного комплекса "Космос", бывший председатель совета директоров гостиничного объединения "Интурист").



Все они, по версии следствия, причастны к отмыванию более 30 миллионов евро. В операции правоохранительных органов участвовали около 50 испанских гвардейцев, которые провели обыски в жилых домах и офисах, уточняет DW.

По информации местных СМИ, гвардейцы с раннего утра в течение пяти часов проводили обыски в нескольких офисах в городах Михас, Эстепона, Пуэрто-Банус и Марбелья и в офисе футбольного клуба Гринберга, который выступает в третьем по силе испанском футбольном дивизионе.