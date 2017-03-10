ФОТО: В Имавере съехал в кювет автобус с 14 детьми, когда водитель нагнулся поднять игрушку

ДТП произошло в 8:30 на 109 километре шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа. Как сообщается, в аварию попал автобус, в котором находились 14 детей и водитель.

Выяснилось, что автобус съехал в кювет, но остался стоять на колесах. До приезда скорой помощи спасатели занялись 14 детьми. Те из них, кто не получил травм, продолжили путь в школу на другом автобусе. Часть же из них родители отвезли домой.

Один ребенок пожаловался на боль в спине, и скорая помощь доставила его в Пайдескую больницу на дополнительный осмотр. Другие дети не пострадали, согласно первоначальным данным.

По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что он во время езды нагнулся, чтобы поднять упавшую куклу ребенка. Он заранее удостоверился, что дорога пуста, и нагнулся за куклой, но руль повернулся и автобус начал съезжать в кювет. К счастью, водитель успел схватить руль и выехать на поле. В противном случае, автобус мог перевернуться в кювете.

В автобусе находились дети, направлявшиеся в школу и детский сад в Имавере. У всех детсадовцев были пристегнуты ремни, а вот из школьников ремни пристегнули не все. Полиция наказывает родителям и учителям обязательно объяснить детям о необходимости пристегивать ремень в транспортном средстве.

Выехавший на поле автобус не получил особых повреждений.