ФОТО: В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль: двое погибших

Вечером в воскресенье в Йыхвиской волости в деревне Сомпа столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате аварии погибли двое.

Сообщение об этом поступило в полицию сегодня в 17:31.

Вечером в воскресенье очевидец сообщил по телефону, что в Кохтла-Ярве на железнодорожном переезде Таммику поезд, который шел в Нарву, сбил машину.

”Машина не пропустила поезд и въехала на железнодорожное полотно, и состав врезался в нее, протащив метров триста. На месте находятся две машины скорой помощи, несколько экипажей полиции и пожарная машина спасателей. Есть погибшие в результате этой аварии”, — сказал очевидец.

Департамент шоссейных дорог сообщил, что ввиду ДТП в Ида-Вирумаа железнодорожный переезд Сомпа перекрыт. Объезд организован через Йыхви.

Как в 18:45 сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, в результате происшествия погибли два человека.

"Они находились в машине. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. На месте работают полиция и спасатели", — добавила Лойде.

В момент происшествия в машине находились двое. Их личности в данный момент устанавливаются. Данный железнодорожный переезд регулируется при помощи светофора, на нем в момент ДТП горел красный свет. По первоначальным данным, водитель Toyota совершал обгон автомобилей, ожидавших, пока проедет поезд. Возможное алкогольное опьянение у водителя установит экспертиза.

Поезд затормозил спустя несколько сотен метров после столкновения. Он двигался из Таллинна в Нарву.

Из-за происшествия железнодорожный переезд закрыт.

Сообщить более подробную информацию об инциденте полиция намерена в течение вечера воскресенья.

Elron сообщила на своей домашней странице, что рейс 0222 заменен автобусом, который отправится с Нарвского железнодорожного вокзала приблизительно в 20:00.

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