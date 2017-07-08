08.07.2017, 09:55

ФОТО: В Ида-Вирумаа автомобиль выехал с дороги и перевернулся: водитель погиб

 (12)
дополнено в 11:01
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В Ида-Вирумаа автомобиль выехал с дороги и перевернулся: водитель погиб
Lugeja foto

В пятницу в 23:45 в Ида-Вирумаа 36-летний водитель автомобиля выехал с дороги. В результате ДТП мужчина скончался. Полиция предполагает, что, возможно, причиной аварии могла быть превышенная скорость.

ДТП произошло на 8 км дороги Йыхви-Уйкала. По первоначальным данным, автомобиль Peugeot не вписался в левый поворот перед перекрестком, вылетел с дороги и перевернулся. Водитель скончался на месте от полученных травм.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии