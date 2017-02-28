ФОТО: В ходе рейда полицейские раздали трезвым водителям 10 000 конфет

В понедельник, 27 февраля, по всей Эстонии полицейские проверили водителей на трезвость. На этот раз полицейский рейд был особенным — все законопослушные водители в знак благодарности получили от стражей правопорядка конфеты, всего было роздано 10 000 конфет.

В ходе рейда по всей стране было задержано 16 употребивших алкоголь водителей и один водитель с подозрением на наркотическое опьянение. В Таллинне и Харьюмаа всего было проверено 2344 водителя, из которых четыре оказались пьяны, а опьянение одного из них превысило 1,5 промилле.



С начала года полицейские выявили почти 900 водителей, которым нельзя было садиться за руль. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 165 аварий, в которых погибли семь и получили травмы 214 человек.

"Решение провести такую операцию необычно родилось совместно с веб-приложением Teomeeter ("Деломер"). На сайте Teomeeter люди давали различные обещания, направленные на улучшение культуры дорожного движения. А мы, в свою очередь, пообещали, что полиция сделает водителям сюрприз, если будет дано более 100 000 обещаний, связанных с поведением на дорогах", — сказала капитан полиции Сирле Лойго.