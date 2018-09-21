ФОТО: В Хельтермаа пьяный водитель врезался в портовую кассу. В автомобиле также находился ребенок(11)
Сегодня днем в порту Хельтермаа нетрезвый мужчина не справился с управлением и врезался в кассу.
Сегодня днем в порту Хельтермаа нетрезвый мужчина не справился с управлением и врезался в кассу.
Директор порта Рихо Сырмус сказал Delfi, что ничего катастрофического не произошло, и касса продолжила работу.
«Был ли мужчина пьян и насколько пьян, я сказать не могу», - отметил Сырмус.
В результате происшествия никто не пострадал. Скорая помощь осмотрела 38-летнего водителя и находившегося в машине четырехлетнего ребенка на месте и доставила в больницу для контроля здоровья.
По информации полиции, водитель был нетрезв.
Koolitusassistent või koolitusspetsialist
PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
Värbamispartner
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 14.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.