ФОТО: В Хельтермаа пьяный водитель врезался в портовую кассу. В автомобиле также находился ребенок

Директор порта Рихо Сырмус сказал Delfi, что ничего катастрофического не произошло, и касса продолжила работу.

«Был ли мужчина пьян и насколько пьян, я сказать не могу», - отметил Сырмус.

В результате происшествия никто не пострадал. Скорая помощь осмотрела 38-летнего водителя и находившегося в машине четырехлетнего ребенка на месте и доставила в больницу для контроля здоровья.

По информации полиции, водитель был нетрезв.