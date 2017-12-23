ФОТО: В Харьюмаа в аварии пострадали пять человек

Сегодня по всей Эстонии произошло несколько серьезных аварий с пострадавшими.

Около 16 часов возле деревни Каяама в волости Саку в Харьюмаа столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадало пять человек.



Около 13 часов на улице Кярбери в Таллинне 62-летняя женщина получила удар от автомобиля и была доставлена в больницу.

Около 16 часов в Таллинне произошли еще две аварии, в которых пострадали люди. В аварии на Таммсааре теэ в Мустамяэ пострадала 36-летняя женщина. На улице Ристику-Теллискиви удар от машины получила 59-летняя женщина.

Также по сообщению Пыхьяской префектуры, сегодня в Таллинне и Харьюмаа зафиксировано много случаев получения автомобилями вмятин.

В Ида-Вирумаа в тяжелой аварии погиб водитель BMW.

Близ деревни Сями на границе Ляэне- и Ида-Вирумаа легковой автомобиль съехал с дороги. К счастью, никто не пострадал.