ФОТО: В Харьюмаа произошел крупный лесной пожар, полыхают 150 га

Вчера в Википалу загорелся лес, к сегодняшнему дню площадь возгорания составляет 150 га. Спасателям пожар помогают тушить Кайтселийт, волонтеры, а также резервная спасательная группа.

В общей сложности в тушении пожара задействованы около 100 человек и вертолет Департамента полиции и погранохраны. Из-за ветра площадь пожара увеличивается, еще до обеда площадь возгорания составляла около 40 га.

Корреспонденты Delfi находятся в деревне Мустйыэ. "Деревня объята дымом. Небо темное, солнца не видно. Распространяется едкий запах, как будто кто-то поджог бумагу или мусор", - описывает журналист и добавляет, что в воздухе летает пепел.