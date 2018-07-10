10.07.2018, 15:04

ФОТО: В Харьюмаа при столкновении грузовика и микроавтобуса пострадали два человека

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rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
Liiklusõnnetus Harjumaal Äksis Foto: Kaspar Pokk

Сегодня около 8 часов утра в деревне Яэкси в Харьюмаа произошла авария, в которой пострадали два человека.

Скорее всего, двигавшийся на большой скорости водитель микроавтобуса Renault при совершении поворота испугался ехавшего ему навстречу грузовика Scania и резко затормозил, после чего транспортное отклонилось на встречную полосу, где и произошло столкновение. Грузовик в результате этого врезался в забор жилого дома.

Водитель Scania не пострадал. Находившиеся в Renault двое мужчин получили легкие травмы.

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