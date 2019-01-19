19.01.2019, 16:06

ФОТО: В Харьюмаа при лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина. Возможно, у него не был пристегнут ремень безопасности

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rus.delfi.ee
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Hukkunuga lõppenud õnnetus Lokuti külas Foto: Delfi lugeja

В деревне Локути в Харьюмаа произошло серьезное ДТП, а результате которого скончался мужчина.

В 15:20 полиция получила вызов на 14 километр шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где столкнулись автомобили Ford и Audi.

В результате ДТП погиб 64-летний водитель Ford. Скорая помощь доставили в больницу 55-летнего водителя Audi и сидевшую рядом с ним 46-летнюю женщину.

Полиция выяснит, почему случилось ДТП, и кто из двух водителей выехал на противоположную полосу. Согласно первоначальным данным, у водителя Ford мог быть не пристегнут ремень безопасности.

В январе этого года на дорогах погибли уже 6 человек.

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