ФОТО: В Харьюмаа при лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина, ранее неоднократно наказанный за вождение в пьяном виде(45)
В деревне Локути в Харьюмаа произошло серьезное ДТП, а результате которого скончался мужчина.
В деревне Локути в Харьюмаа произошло серьезное ДТП, а результате которого скончался мужчина.
В 15:20 полиция получила вызов на 14 километр шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где столкнулись автомобили Ford и Audi.
В результате ДТП погиб 64-летний водитель Ford. Скорая помощь доставили в больницу 55-летнего водителя Audi и сидевшую рядом с ним 46-летнюю женщину.
Полиция выяснит, почему случилось ДТП, и кто из двух водителей выехал на противоположную полосу. Согласно первоначальным данным, у водителя Ford мог быть не пристегнут ремень безопасности.
Согласно данным Delfi, погибшего мужчину неоднократно наказывали за вождение в пьяном виде. Были ли оба водителя трезвы в момент аварии, покажет экспертиза.
В январе этого года на дорогах погибли уже 6 человек.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.