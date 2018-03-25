25.03.2018, 11:01

ФОТО: В Хаабнеме автомобиль Lexus врезался в остановившийся Škoda: три человека доставлены в больницу

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Haabneemes Foto: Delfi lugeja

Вчера поздно вечером в Харьюмаа в Хаабнеме Lexus врезался в Škodа. Бригада скорой помощи доставила в места проишествия трех человек в больницу

В 23.06 в волости Виймси, в Хаабнеме, произошло ДТП. По предварительным данным, управляемый 30-летним мужчиной Lexus IS200 врезался в двигавшийся в том же направлении и остановившийся автомобиль Škoda Octavia, водителем которого являлся 37-летний мужчина.

Скорая помощь доставила пассажиров Škoda, 17-летнего и 16-летнего молодых людей, а также водителя Lexus в больницу.

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