ФОТО: В Хааберсти грузовик с краном врезался в новый виадук, движение нарушено

В Хааберсти грузовая машина с краном врезалась в новый виадук. Движение на месте аварии нарушено, грузовик поврежден.
16.05.2018, 11:24
В Хааберсти грузовая машина с краном врезалась в новый виадук. Движение на месте аварии нарушено, грузовик поврежден.
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
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