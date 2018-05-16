16.05.2018, 11:24

ФОТО: В Хааберсти грузовик с краном врезался в новый виадук, движение нарушено

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rus.delfi.ee
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Haabersti silla alt sõitis läbi, mitte päris lõpuni, üks veok ja pooldus
Haabersti silla alt sõitis läbi, mitte päris lõpuni, üks veok ja pooldusFoto: Delfi lugeja

В Хааберсти грузовая машина с краном врезалась в новый виадук. Движение на месте аварии нарушено, грузовик поврежден.

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