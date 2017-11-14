ФОТО: В Германии задержали эстонский грузовик с 2 млн нелегальных сигарет

9 ноября работники налоговой службы города Крефельд в Германии при помощи новейшей рентгеновской техники обнаружили в эстонском грузовике 2,04 млн контрабандных сигарет.

Грузовик направлялся в Голландию. Согласно документам, фура везла поддоны и контейнеры для растений, пишет Focus Online. На первый взгляд это так и было, но таможенники решили более тщательно осмотреть груз при помощи рентгеновского излучения, в результате чего было обнаружено 204 ящика с нелегальными сигаретами. Ущерб от неуплаченных налогов оценивается в 300 000 евро.

В отношении 27-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Расследованием займется эстонская сторона.