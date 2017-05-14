ФОТО: В двух авариях на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека

На 47 километре шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария, вызвавшая серьезную пробку, что в свою очередь привело к еще одной аварии.

Первое ДТП случилось около 13:00 — один автомобиль врезался сзади в другой. Пострадал находившийся в первой машине ребенок. Медики осмотрели его на месте. Во второй машине пострадал взрослый человек, которого отвезли в больницу.

Из-за инцидента частично была перекрыта дорога в направлении Тарту, что привело к пробке. Вскоре через два километра столкнулись пять автомобилей. Согласно первоначальным данным, пострадал один человек.

В связи с двумя ДТП на шоссе Таллинн-Тарту серьезно нарушено движение.